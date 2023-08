Das sind die Gewinner des Festivals "Kultur auf der Straße"

Plus Am Wochenende bevölkerten wieder Artisten, Clowns und Musiker die Neu-Ulmer Innenstadt. Trotz hohen Temperaturen kamen rund 18.000 Menschen zu "Kultur auf der Straße".

Es sei eine sterbende Kunst, sagte einer der Artisten beim Festival "Kultur auf der Straße", als er das Publikum um Spenden für seinen Auftritt bat. Trotzdem: Rund 18.000 Menschen kamen am vergangenen Wochenende nach Neu-Ulm, um Straßenmusik, Clowns, Jongleure, Seiltanz und noch viele weitere Tricks zu sehen. Kinder und Erwachsene waren gleichermaßen begeistert von den Künstlern, die mit nur wenigen Mitteln am Straßenrand eine fesselnde Show boten.

Mareike Kuch, Leiterin des Neu-Ulmer Kulturamts und Organisatorin von Kultur auf der Straße, freut sich am Sonntagabend über eine gelungene fünfte Auflage des Festivals. Nicht nur die Besucher waren glücklich, auch die Artistinnen und Artisten seien zufrieden gewesen. Einzig das Wetter machte es den Akrobaten mit hohen Temperaturen manchmal etwas schwerer als nötig, ihre beeindruckenden und körperlich herausfordernden Tricks zu zeigen. Weiterer Wermutstropfen für Kuch: Die Betreiber der Foodtrucks machten bei teils mehr als 30 Grad im Schatten nicht so viel Umsatz wie erhofft.