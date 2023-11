Über 2000 Spiele zum Ausprobieren: Das ist bei "Komm, spiel mit!" geboten

Beim Neu-Ulmer Spiele-Event am 11. und 12. November können Besucherinnen und Besucher mehr als 2000 Spiele ausprobieren. Was darüber hinaus geboten ist.

Zum 38. Mal findet das Brettspiel-Event "Komm, spiel mit!" am Samstag, 11. November, und Sonntag, 12. November, in und unter der Petruskiche in Neu-Ulm statt. Mehr als 2000 Brett-, Karten- und Gesellschaftsspiele können ausprobiert werden. Geöffnet ist am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr. Veranstaltet wird das Spielspektakel von der evangelischen Jugend im Dekanatsbezirk Neu-Ulm.

Das ist beim Neu-Ulmer Spiele-Event am Wochenende geboten

Spieleneuheiten werden auf einem extra Tisch zum Kennenlernen und Ausprobieren angeboten. Erfahrene Spielerklärer bringen die wichtigsten Regeln bei. Im Kinder-Spiele-Paradies im Petrussaal unter der Kirche sollen auch die kleinen Gäste voll auf ihre Kosten kommen. Zahlreiche Kinderspiele zum Ausprobieren liegen bereit. Außerdem können die Kids auf Teppichen mit unzähligen Lego-, Duplo- und Pappbausteinen tolle Sachen bauen. Die schönsten Bauwerke können beim Bauwettbewerb für Kinder eingereicht werden. In der Erfinder-Werkstatt können eigene Spiele erfunden und entwickelt werden.

Der Turnierbereich befindet sich in diesem Jahr im Dekanatsgebäude (Petrusplatz 8 – direkt neben der Kirche). Los geht es am Samstag um 13 Uhr mit dem Lege- und Würfelspiel "Heckmeck am Bratwurmeck". Mit dem Kennerspiel des Jahres 2023 "Challengers!" wird es gleich zwei Turnierrunden geben, am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 12.30 Uhr. Am Sonntag startet das Kinderturnier mit dem Kinderspiel des Jahres 2023 "Mysterium KIDS". Anmeldungen für die Turniere sind ab Veranstaltungsstart an der Infotheke möglich.

Am Sonntag findet um 10 Uhr ein "Komm, spiel mit!"-Gottesdienst statt. Beim Spieletreff kann man weitere Mitspielende finden und das Spielcafé lädt ein, sich bei kalten und warmen Snacks zu entspannen. (AZ)