Das steht beim Bezirksmusikfest 2022 in Reutti auf dem Programm

Drei Tage lang wird sich im September alles um Blasmusik drehen. Die Schützenkapelle richtet das Bezirksmusikfest aus. Und es gibt noch einen weiteren Grund zum Feiern.

Es ist der Sommer der nachgeholten Feste: Das Bezirksmusikfest im Allgäu-Schwäbischen Musikbund wird vom 9. bis 11. September in Reutti gefeiert, zugleich als nachträgliches Fest zum 40-jährigen Bestehen der 35 aktive Musikerinnen und Musiker umfassenden Schützenkapelle Reutti unter ihrer Dirigentin Marei Richter.

Corona machte dem Verein 2020 einen Strich durch die Rechnung

Bereits vor zwei Jahren – zum tatsächlichen Jubiläumstermin der Schützenkapelle – war alles geplant und organisiert, berichtet Schützenkapelle-Pressesprecherin Andrea Stäb: Festakt und Umzug, Bands und Wertungsspiele. Doch die Pandemie machte dem Ereignis in Reutti – wie überall - einen Strich durch alles Geplante und Vorbereitete, das Bezirksmusikfest wurde per Entschluss um zwei Jahre verschoben. Absagen wollte man auf keinen Fall. Nun ist es soweit, Anfang September beginnt der Aufbau für das dreitägige Fest der Schützenkapelle, das am zweiten September-Wochenende stattfindet. Nur auf die Wertungsspiele müsse man diesmal verzichten, bedauert Andrea Stäb.

Lederhosen- und Dirndl-Party ist in Reutti am Freitag- und Samstagabend angesagt, jeweils mit Barbetrieb im Festzelt und mit Aftershow-DJ-Party. Am Freitag, 9. September sorgen im Festzelt die Besenkracher aus Geislingen mit „Partyvolxmusik“ und die Troglauer Buam aus der Oberpfalz mit „Heavy Volxmusik“ – einem Mix aus Elementen der Volksmusik mit solchen klassischer und moderner Rockmusik – für Stimmung. Am nächsten Abend kommt die zwölfköpfige Band „Lederrebellen“ aus Niederstotzingen ins Festzelt und bringt Alpenrock und Partykracher mit.

Das ist für den großen Festsonntag in Reutti geplant

Der Sonntag, als Familiensonntag geplant, steht dann im Zeichen traditioneller Blasmusik. Er wird um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst im Zelt und ab 10. 30 Uhr mit einem Umzug durch die Straßen von Reutti beginnen. Etwa 45 Gruppen haben sich angesagt, darunter Schützen-, Musik- und andere Vereine, der Reuttier Kindergarten und Kirchenvorstand, Pferdegespanne und bunte Festwägen. Im Anschluss an den Festumzug wird im Festzelt um 12 Uhr ein großer Gemeinschaftschor aus hunderten von Musikerinnen und Musikern mehrere Stücke singen, auch die Bayernhymne ist dabei. Ab mittags gibt es ein musikalisch umrahmtes Familienprogramm rund ums Festzelt – darunter eine Stroh-Hüpfburg; im Zelt spielen die Musikkapelle Gerlenhofen und ab 15 Uhr die Dorfmusikanten Aufheim. Zum Ausklang steht im Festzelt ab 18 Uhr die Tiroler Band „Viera Blech“ bei freiem Eintritt auf der Bühne. Fürs leibliche Wohl ist an allen Tagen gesorgt. Für Freitag- und Samstagabend gibt es entweder ein Gesamt-Festival-Ticket zum Preis von 25 Euro oder gesonderte Eintrittskarten für beide Abende, die dann jeweils 15 beziehungsweise 12 Euro kosten. Diese Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich unter reuttifeiert.de/tickets, es gibt aber auch eine Abendkasse. Unter den im Vorverkauf gekauften Tickets wird eine Ballonfahrt für zwei Personen im Gold Ochsen-Ballon verlost.