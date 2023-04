Neu-Ulm

Theater Neu-Ulm lässt Heinz Erhardt wieder lebendig werden

Plus Unterhaltung pur und ausgesprochen authentischer Hauptdarsteller: Das Theater Neu-Ulm spricht mit seiner Hommage an Heinz Erhardt alle Generationen an.

Von Dagmar Hub

Heinz mimt Heinz: Heinz Koch ehrt in einem fast solistischen Abend am Theater Neu-Ulm den 1979 verstorbenen Wirtschaftswunder-Unterhaltungskünstler Heinz Erhardt. Für die Hommage hat er viele Momente aus Heinz Erhardts größter Bühnenzeit einstudiert – und der sizilianische Musiker und Komponist Salvatore La Ferrera und Sängerin Maren Kern (im Petticoat) lassen in den Schlagern genau die in jener Zeit zwischen 1959 und Erhardts die Karriere beendendem Schlaganfall 1971 zugehörige Atmosphäre lebendig werden.

Heinz Erhardt zu spielen dürfte nicht einfach sein, so leicht der liebenswerte Kabarettist und Musiker seinem Publikum das Lachen auch zu machen versuchte. Denn hinter seiner Heiterkeit verbargen sich eine tiefe Angst vor dem Publikum und die Schüchternheit eines Menschen, der – geboren in wohlhabenden bürgerlichen Kreisen – durch die Kälte seines Elternhauses und die Scheidung der Eltern durch mehr als ein Dutzend Schulen und Internate geschickt wurde, wo es der kurzsichtige Nichtschwimmer vermutlich nicht leicht hatte.

