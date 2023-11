Ein etwas anderer Enkeltrick: So ist die Krimikomödie am Theater Neu-Ulm

Was sich auf der Bühne des Neu-Ulmer Theaters abspielt, ist kein klassischer Enkeltrick – zumindest nicht nur. Oma und Enkel erleben einige Überraschungen.

Nichts ist, wie es scheint. Es geht äußerst turbulent und unterhaltsam zu – und die Träne im Augenwinkel angesichts der in Witz verpackten menschlichen und familiären Tragödien ist am Ende im Beatles-Song "Help!" versteckt – wenn man denn den Text dieses 1965 veröffentlichten Songs im Ohr hat. Die Kriminalkomödie "Der Enkeltrick" von Frank Piotraschke, gezeigt im Theater Neu-Ulm, ist dagegen erst zwei Jahre alt – und verbirgt hinter der amüsanten Fassade Tiefgang, umgesetzt von den beiden Schauspielern Christa Pillmann und Markus Beisl unter der Regie von Petra Wintersteller.

Der Enkeltrick: Veronica ist keine hilflose Seniorin

Der Titel lässt jene Konstellation erwarten, die jedes Jahr tatsächlich Millionenbeute bringt: Ein jüngerer Mensch stellt sich bei einem meist alleinstehenden älteren Menschen als der Enkel oder die Enkelin vor, manchmal auch als der Neffe oder die Nichte, die man lange nicht gesehen hat – und erbeutet in der Freude der älteren angeblichen Verwandten viel Geld.

Auch bei Veronica Behrends, einer wohlhabenden, gebildeten älteren Frau mit ausgeprägtem Interesse für erotische Kunst, stellte sich ein angeblicher Verwandter ihres verstorbenen Ehemannes vor. Doch Veronica ist eine Frau, die früher im Leben – ganz dem Beatles-Song gemäß – nie um Hilfe zu bitten brauchte, eine selbstständige, lebenskluge Frau, die man nicht über den Tisch zu ziehen versuchen sollte.

Großmutter und Enkel arbeiten in dem Theaterstück zusammen

Ihre Wut angesichts dessen, dass sie Opfer werden sollte und in den Augen des jungen Täters nur noch eine Seniorin ist, die man wie eine Weihnachtsgans ausnehmen kann, lässt Veronica zur Mörderin werden. Mit der Leiche, die sie jetzt nicht nur sinnbildlich, sondern auch tatsächlich im Keller hat, braucht Veronica tatsächlich Hilfe – und lockt ihren Enkel Manfred zu sich, den sie 16 Jahre lang nicht mehr gesehen hat.

Manfred, der von seinen Kumpels – oder eher "Brudis" und "Habibis" – "Männi the Man" genannt wird, entpuppt sich nicht gerade als Traum der Großmutter, die lieber "Nica" als "Oma" genannt werden will. Der Enkel, der im Camouflage-Overall mit umgekehrtem Käppi, mit lackierten Fingernägeln, Sneakers und einer profunden Nichtbildung auftaucht, kann "Cretin" nicht von "Gratin" unterscheiden. Aber sie braucht seine Hilfe und bietet ihm dafür genau das an, was der Enkel nötig hat – Geld, viel Geld.

Theater Neu-Ulm: Bühnenbild mit vielen Details

Die Überraschungen und Verwicklungen, die im Stück passieren und die den Zuschauer immer aufs Neue verblüffen, seien hier bewusst nicht enthüllt. Das Mienenspiel von Christa Pillmann in der Rolle der Seniorin und von Markus Beisl als Enkel aber ist einfach großartig und drückt viel mehr aus als der Stücktext alleine sagen würde.

Das Bühnenbild – das Wohnzimmer von Veronica Behrends – zeigt ihre ausgesprochene Neigung zu erotischer Kunst. Dass der Enkel Quentin Tarantino, den Meister der stilvoll dargestellten Gewalt, den seine Großmutter verehrt, nicht kennt, hilft, dass er nicht begreift, dass Veronica Behrends so harmlos nicht ist.

Die Sprache der beiden Generationen macht doppelbödigen Spaß, schon deshalb, weil sie so weit auseinander liegt, obwohl nicht nur der Enkel, sondern bisweilen auch die Großmutter Straßenjargon verwenden. Und dann spielen im Stück noch eine ganze Reihe von Menschen eine Rolle, die nicht auf der Bühne stehen – Manfreds Kumpel Arne, der es auf das Geld der wohlhabenden Seniorin genauso abgesehen hat wie die Schwiegertochter, Manfreds Mutter.

Info: Die nächsten Aufführungen sind am 17., 18., 19., 24., 25. und 26. November.