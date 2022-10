Autor aus der Region schreibt das verrückteste Wörterbuch der Welt

Der neue Roman des Neu-Ulmer Autors Florian L. Arnold ist vor Kurzem erschienen und erzählt die Entstehung eines unwahrscheinlichen Wörterbuches.

Von Bildender Kunst über Musik bis Literatur: In unserer Serie „Werk der Woche“ stellen wir wöchentlich in loser Folge ein Kunstwerk mit regionalem Bezug vor, das die Begegnung lohnt. Diese Woche ist es ein vor Kurzem erschienenes Buch des Neu-Ulmer Autors Florian L. Arnold. "Die Wirklichkeit endet an der nächsten Ecke" ist eine Sammlung kurioser kleiner Geschichten und Definitionen, eingebettet in eine nicht minder kuriose Rahmenhandlung.

Darum geht's: Ein Autor hat eine Idee für ein neues Buch, genauer ein "Wörterbuch zur Beseitigung der modernen Ratlosigkeit", das betitelt ist mit "Über das gesammelte Nichtwissen der Welt in Wort und Bild". Ein Mammutprojekt, das im Verlauf des Romans durch viele Autorenhände wandert. Jeder, dem das Manuskript in die Hände fällt, hat dem etwas hinzufügen - mal mehr, mal weniger.

Arnold springt in seinem Roman zwischen der Erzählung, wie das Lexikon entsteht und was die jeweiligen Verfasser aufgeschrieben haben. Es geht um verrückte Charaktere, die sich mit verrückten Dingen befassen. Unter "E" wie Elefant begegnet einem dann nicht etwa eine zoologisch korrekte Beschreibung der afrikanischen und asiatischen Säugetiere, sondern der bemitleidenswerte Dickhäuter Huber, der am liebsten Hegel liest und wegen seines lauten Trötens zum Umzug an den Rand eines Braunkohleabbaugebiets gezwungen war. Die kleinen Geschichten, die nun in diesem Buch zusammengefasst sind, hat Arnold über viele Jahre hinweg gesammelt und aufgeschrieben.

Florian L. Arnolds Novelle befasst sich mit einer Pandemie. Foto: Nik Schölzel

"Die Wirklichkeit endet an der nächsten Ecke" ist ein Buch, das Leserinnen und Lesern zuverlässig ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern vermag. Die Lektüre ist Pflicht für jeden, der sich schon mal gefragt hat, was ein Brothammer oder ein Kozboffy ist. Und für alle, die sich diese Fragen noch nie gestellt haben, sind die Antworten dennoch höchst unterhaltsam.

Der Roman über das wohl ungewöhnlichste Wörterbuch der Welt ist dabei nicht die einzige Neuerscheinung Florian L. Arnolds dieser Tage. Ungeplant, aber durch pandemie- und krisenbedingte Verschiebungen sowie Papierknappheit erzwungen, ist sein Buch "Alles verneigt sich vor dem Wind" fast zeitgleich veröffentlicht worden. Es spielt in einer quasi dystopischen Umgebung, in der Künstlerinnen und Künstler zu seltenen und wertvollen Exemplaren geworden sind. Eingepfercht in ein Reservat sollen sie ihrer jeweiligen Kunst nachgehen. Drei Männer wagen den Ausbruch, eine aberwitzige Flucht beginnt.

Lesen Sie dazu auch

Ergänzt werden die Texte beider Romane durch Zeichnungen und Grafiken des Autors.

Info: Beide Romane sind im Buchhandel erhältlich. "Alles verneigt sich vor dem Wind" ist im Verlag Moloko plus erschienen, "Die Wirklichkeit endet an der nächsten Ecke" bei Dielmann.