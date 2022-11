Neu-Ulm

vor 16 Min.

Das war bei der Tattoo-Convention in der Ratiopharm-Arena geboten

Bei der Tattoo-Convention in der Ratiopharm-Arena trafen sich am Wochenende Freunde der Körperkunst in Neu-Ulm.

Plus Freunde der Tätowier-Kunst treffen sich bei einer Veranstaltung in Neu-Ulm. Was Besucher und Profis über Vorlieben und Erfahrungen berichten.

Von Jürgen Schuster

Der Brauch ist uralt, selbst die mehr als 5000 Jahre alte Gletschermumie Ötzi trug welche. In unserem westlichen Kulturkreis galten sie lange Zeit als Stigmata für Matrosen und Sträflinge. Spätestens als Verzierungen am unteren Rücken (vulgo "Arschgeweih") in Mode kamen, wurden Tattoos jedoch gesellschaftliche Normalität. In der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm fand jetzt die Tattoo-Convention statt. Wir schauten und hörten uns dort um.

