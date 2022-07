Neu-Ulm

Das will die Sparkasse am Petrusplatz in Neu-Ulm bauen

Lokal Die Bank will im Neu-Ulmer Zentrum ein siebengeschossiges Gebäude mit Gastro, Büros und Wohnungen hochziehen. Doch ein Problem ist noch nicht gelöst.

Von Ronald Hinzpeter

Die Tage der Renftle-Baulücke am Petrusplatz sind gezählt, denn nun hat die Stadt einen Bebauungsplan auf den Weg gebracht. Darin steht zumindest, was die Sparkasse Ulm als Besitzerin des Grundstücks vorhat. Sie möchte dort ein siebenstöckiges Gebäude hochziehen. Allerdings sind zwei Dinge noch unklar: Wo sollen die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Geschäftsleute parken? Eine Tiefgarage lässt sich an dieser Stelle nicht verwirklichen. Es gibt zumindest Lösungsansätze. Und: Auch wenn die Tage der Baulücke gezählt sind, so kann die Sparkasse immer noch nicht sagen, wann die Arbeiten überhaupt beginnen können.

