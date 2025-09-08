Defekte Ampeln sorgen für Staus an Kreuzung bei der Ratiopharm Arena

Wohl am Freitagmittag fiel die Ampelanlage nahe der Ratiopharm Arena das erste Mal aus. Die Neu-Ulmer Polizei regelte im Feierabendverkehr dann manuell, bis der Andrang an der Kreuzung nachließ. Gleichzeitig behoben Techniker den Defekt. Am Samstagvormittag kam es dann zum erneuten Ausfall, den der Techniker nicht beheben konnte.

Die Straßenmeisterei fand über das Wochenende ein Behelfslösung mit Baustellenampeln, die den Verkehr unfallfrei regelten. Dazu mussten die Fahrspuren in jeder Richtung von bis zu vier Spuren auf eine einzelne Spur reduziert werden. Staus waren die Folge, vor allem am Montagmorgen aus Richtung Ludwigsfeld. Die SWU Verkehr leitete daher ihre Linie 5 durch das Wiley um und setzte zusätzlich einen Pendelbus ein, um die Haltestellen entlang der Memminger Straße zu bedienen.

Drei Techniker suchten am Montag stundenlang nach dem Fehler, der sich irgendwo zwischen den mehr als einhundert Signalleuchten, Sensoren, Drucktastern und Kabeln eingeschlichen hatte. Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr war die Anlage wieder in Betrieb und die Baustellenampeln sowie die Spursperrungen aufgehoben werden.