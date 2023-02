Defekte Gastherme löst Feuerwehreinsatz in Neu-Ulm aus

Aus einer defekten Gastherme in der Schillerstraße tritt Gas aus. Eine Zehnjährige wird daraufhin mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

In der Neu-Ulmer Schillerstraße kam es am Montag zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Die zehnjährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße klagte am Abend über Kreislaufprobleme, woraufhin die Eltern des Mädchens den Rettungsdienst verständigten. Da nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes ein Kohlenmonoxid-Warnmelder der Sanitäter ausschlug, wurde die Feuerwehr Neu-Ulm verständigt.

Feuerwehr Neu-Ulm evakuiert Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr stellte fest, dass aus einer Gastherme im Badezimmer der Familie Gas austrat, und evakuierte und belüftete die neun Wohnungen des Hauses daraufhin. Die Zehnjährige wurde wegen des Verdachts auf eine Kohlenmonoxidvergiftung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, alle anderen Bewohner durften nach Ende des Einsatzes zurück in ihre Wohnungen. Was den Defekt der Gastherme ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar.