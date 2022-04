Neu-Ulm

18:00 Uhr

"Deins und Meins": Neues Café eröffnet bald in der Neu-Ulmer Innenstadt

Die Räume des früheren Bekleidungsgeschäfts "Mode am Rathaus" in Neu-Ulm werden derzeit umgebaut. Dort entsteht ein neues Café.

Von Michael Ruddigkeit

Viele Jahre lang wurde in der Ludwigstraße 17 in Neu-Ulm Kleidung verkauft. Doch vor wenigen Monaten machte das Geschäft "IF-Mode am Rathaus" zu, die Räume stehen seitdem leer. Jetzt tut sich dort wieder was. Der frühere Laden wird zu einem Café umgebaut. Was die Betreiber von "Deins und Meins" in dem neuen Lokal vorhaben.

