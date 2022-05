Depressionen und Angststörungen sind unter Studierenden in Neu-Ulm verbreitet

Wie geht es den Studierenden der Hochschule Neu-Ulm? Dieser Frage ging die Bildungseinrichtung nach. Die Antwort erschreckt die Leitung der HNU, die einiges ändern will.

Mitten in der Corona-Zeit erstellte die Hochschule Neu-Ulm (HNU) den "Uni­ver­si­ty Health Re­port", eine wissenschaftlich fundierte Darstellung des gesundheitlichen Zustands der Studierenden. "Die Leichtigkeit des Studierens, die meine Generation erlebt hat, gibt es heute bei Weitem nicht mehr", sagt Julia Kormann, die 55-jährige Vizepräsidentin der HNU.

Zu erkennen ist das eindeutig an dem nun vorgestellten Report. "Eine Botschaft macht Angst", so Kormann: Ein Viertel der Studierenden der HNU leidet unter degressiven Symptomen, wie die Auswertung eines standardisierten Fragebogens ergeben habe. Das liegt eindeutig über dem Schnitt der bundesweit erhobenen Daten. "Jetzt wissen wir es. Bisher haben wir es nur vermutet", so Kormann. Fast die Hälfte der Studierenden habe ein "großes Stresserleben" und mehr als ein Drittel (36,9 Prozent) der befragten Studierenden der HNU zeigen eine hohe Ausprägung des Erschöpfungserlebens, tendiert also in Richtung Burn-out. Auch diese Burn-out-Dimensionen in der Befragung seien deutlich stärker ausgeprägt als jene in der bundesweiten Befragung Studierender in Deutschland 2017.

Die HNU legt den Fokus verstärkt auf die Gesundheit ihrer Studierenden

Weibliche Studierende seien sowohl von der depressiven Symptomatik als auch von Symptomen einer Angststörung häufiger betroffen als männliche. Deutliche Unterschiede gibt es bei der Häufigkeit der depressiven Symptomatik zwischen den Studierenden unterschiedlicher Fakultäten. Studierende der Fakultät Informationsmanagement weisen mit 29,7 Prozent die höchsten Werte auf. Mit 19,4 Prozent ist das Auftauchen derartiger Beschwerden bei Studierenden der Fakultät Gesundheitsmanagement weitaus niedriger.

Kormann: "Wir können vor diesem Hintergrund nicht so weitermachen wie bisher. Da müssen wir handeln." Dazu gehört, dass der Report weitergeht. Für das Sommersemester wurde ein Gesundheitsprogramm eingeführt: Dazu gehören Angebote wie Yoga, Fitness, Beachvolleyball oder auch Seminare zu Themen wie Prüfungsangst.

Die Pandemie fördert Depressivität, Ängstlichkeit und Burn-out

Die Daten weisen darauf hin, dass durch die Pandemie verstärkt psychische Beschwerden wie Depressivität, Ängstlichkeit und Burn-out auftreten und somit auch ein potenziell erhöhter Unterstützungsbedarf besteht. Denn über alle Themenbereiche hinweg schreiben sich die befragten Studierenden der Hochschule Neu-Ulm eine schlechtere Gesundheit zu als der bundesweite Durchschnitt in Zeiten vor der Pandemie. Geplant ist auch eine Art Erste-Hilfe-Kurs für mentale Probleme und ein "Gesundheitstag". Eine Herabsetzung der Anfordernisse in den Studiengängen ist aus Sicht von Kormann keine sinnvolle Option. Natürlich würden die Ergebnisse in den Fakultäten besprochen. Doch nicht nur das Studium, sondern auch die Berufstätigkeit habe sich "verdichtet". "Wir wären nicht gut beraten, die Anforderungen zu senken. Wir müssen die Studierenden befähigen, damit klarzukommen."

Drogen und Alkohol spielen an der HNU in Neu-Ulm eine Rolle

Als ein mögliches hochschulspezifisches Problemfeld wird in der Studie das Risikoverhalten bei den männlichen Studierenden der Hochschule Neu-Ulm bezeichnet. Explizit geht es hier um den Konsum von Tabak, Alkohol und illegalen Drogen. Über ein Viertel der Befragten konsumiert mindestens einmal im Monat sechs oder mehr alkoholische Getränke bei einer Gelegenheit, also "Rauschtrinken". 37 Prozent der Studierenden berichten über einen problematischen Alkoholkonsum. Aber es wird in Neu-Ulm offenbar weniger gesoffen als im Bundesdurchschnitt unter Studierenden.

Wo Menschen mit Depressionen Hilfe finden 1 / 3 Zurück Vorwärts Informationen über Depression für junge Menschen und deren Familien und Freunde finden sich auf dem Portal Fideo. Eine E-Mail-Beratung von Jugendlichen für Jugendliche ist unter u25-deutschland.de möglich. Beratungsstellen vor Ort findet man mithilfe des Portals Dajeb. Auch die Nummer gegen Kummer, das Kinder- und Jugendtelefon 116 111, ist eine gute Anlaufstelle, um sich zumindest einmal alles von der Seele zu reden.

Unabhängig vom Alter helfen diese Anlaufstellen weiter: Viele Informationen finden sowohl Betroffene als auch Angehörige bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe ; dort gibt es auch einen Selbsttest, der dabei helfen will, eine Depression bei sich selbst besser zu erkennen. Wer Fragen zur Erkrankung hat und Anlaufstellen in seiner Nähe sucht, kann auch das Info-Telefon der Depressionshilfe anrufen unter der Nummer 0800/33 44 533 (Montag, Dienstag, Donnerstag jeweils von 13 bis 17 Uhr; Mittwoch und Freitag jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr). Der Hausarzt ist die erste Anlaufstelle, wenn ein Verd acht auf eine Depression besteht.

Wer sich in einer akuten Krise befindet, wendet sich an den behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten oder an die nächste psychiatrische Klinik. Das Universitätsklinikum Augsburg hat eine psychiatrisch-psychotherapeutische Notaufnahme. In einer akuten Krise sollte sich niemand scheuen, den Notarzt unter 112 zu holen. Auch Angehörige sollten den Notarzt rufen, wenn sie den Eindruck haben, dass eine akute Krise vorliegt. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenfrei unter den Nummern 0800-111 0 111 oder 0800-111 0 222 zu erreichen.



Klar, dass auch an der HNU Drogen ein Thema sind: 48,1 Prozent der Studierenden der Hochschule Neu-Ulm geben an, schon mindestens einmal Cannabis konsumiert zu haben. 8,7 Prozent konsumierten es auch innerhalb der 30 Tage vor der Befragung. Signifikant mehr männliche als weibliche Studierende berichten, schon mindestens einmal sowie in den 30 Tagen vor der Befragung Cannabis konsumiert zu haben. Bei den weiteren illegalen Drogen ist der Konsum von Ecstasy (7,6 Prozent) und Amphetaminen/Speed (7,4 Prozent) am häufigsten. Verglichen mit der bundesweiten Befragung Studierender in Deutschland 2017 zeigt sich an der HNU nur ein marginal höherer Konsum von Cannabis sowie anderen illegalen Drogen.

Worüber sich Kormann hingegen freut: Die Mehrheit (64,1 Prozent) der Studierenden der Hochschule Neu-Ulm schätzt ihre subjektive Gesundheit als „gut“ oder „sehr gut“ ein. Ein Teil der Ergebnisse von Studierenden des Wahlpflichtfachs "InfoDesign" wurde kreativ in einer virtuellen Plakatausstellung umgesetzt, die auf der Homepage der HNU zu sehen ist.