Millionenstreit dauert an: Abwärtsstrudel bei Ex-Möbel-Mahler kaum aufzuhalten

Plus Im Millionenstreit zwischen Opti-Wohnwelt und dem Immobilienbesitzer ist auf Monate hinaus kein Urteil zu erwarten. Was die Mieter des Neu-Ulmer Einkaufszentrums dazu sagen.

Der Termin für die Verkündung des Urteils wurde bereits von Dezember auf diesen Freitag verschoben. Auch dieser Termin war nicht zu halten. Der Inhaber der Immobilie spricht von bewusster Verzögerung des ausgezogenen Ankermieters Opti-Wohnwelt. Und negative Folgen für das insgesamt 110.000 Quadratmeter große Einkaufszentrum.

Insider des Streits zwischen dem Inhaber der Immobilie, der Hallmann-Holding, einem Unternehmen des schillernden österreichischen Milliardärs Klemens Hallmann und dem einstigen Ankermieter, rechnen nicht damit, dass es hier so schnell zu einer Lösung kommt. Die Akte zähle inzwischen mehr als 250 Seiten, und ständig kämen neue Schriftsätze hinzu. Das Problem für das Einkaufszentrum: Solange der Prozess um den angeblich "unrechtmäßigen Auszug" des Möbelriesen nicht beendet ist, wird Hallmann nicht investieren. Und das kann dauern.