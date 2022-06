Neu-Ulm

Der Addnfahrer nimmt im Edwin-Scharff-Haus kein Blatt vor den Mund

Lokal Seine Fans kennen ihn aus zig Videoclips, die im Internet kursieren: Der Addnfahrer sagt mit ländlichem Charme immer das, was er denkt. Das Publikum johlt.

Von Stefan Kümmritz

Er nennt sich "Addnfahrer", und das, weil eines seiner ersten Videos beim Bedienen einer Wiesenegge, im Bayerischen Addn genannt, entstand. Er kommt daher wie ein echter bayerischer, etwas älterer Naturbursche, sehr derb und ungemein lustig. Auf seine Art ist der Komiker aus dem oberbayerischen Gaißach ein Top-Unterhalter, was er am Samstagabend im fast voll besetzten Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus drei Stunden lang demonstrierte. Das Publikum, darunter viele echte Addnfahrer-Fans, die sich klar als solche outeten, kam aus dem Lachen nicht heraus. Mit seinem Programm " 's Lem is koa Nudlsubbn" traf er den Nerv der Zuhörer, wobei es auch hätte heißen können " 's Lem is a Biersubbn".

