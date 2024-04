Der Auftakt zum Stadtradeln im Kreis Neu-Ulm ist eine Sternfahrt

Bald geht es wieder los mit dem Stadradeln. Ulm machte den Anfang. Das Ziel: in Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad fahren und Kilometer sammeln.

Die Landkreise links und rechts der Donau sowie die Städte Ulm und Neu-Ulm bereiten sich gemeinsam auf das Stadtradeln 2024 vor. Dafür trafen sich die Vertreterinnen und Vertreter der Landkreise und Städte auf der Herdbrücke, die die zwei Bundesländer miteinander verbindet.

Im Landkreis Neu-Ulm beginnt das Stadtradeln traditionell mit einer Sternfahrt. Diese findet heuer am 23. Juni in Bellenberg statt. Wie gewohnt, wird in vier Gruppen aus verschiedenen Richtungen im Landkreis zum gemeinsamen Zielort in Bellenberg geradelt. Mit dieser Auftaktveranstaltung sind dann alle Bürger und Bürgerinnen aufgerufen, von 23. Juni bis 13. Juli möglichst viele Alltagswege mit dem Rad zu fahren und dabei Kilometer für die Heimatkommune zu sammeln. Auf die fahrradaktivsten Teilnehmer und Teilnehmerinnen warten nach Abschluss des Stadtradelns verschiedene Preise.

Stadtradeln Registrierung möglich

Eine Registrierung ist ab sofort möglich.

Schon mal vormerken: die Stadtradeln-Zeiträume im Überblick