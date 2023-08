Der Bahnübergang in Gerlenhofen muss dicht gemacht werden

Plus Größtmögliche Sicherheit, ohne jemandem weh zu tun – das ist am Bahnübergang Gerlenhofen nicht möglich. Deshalb muss die Stadt in den sauren Apfel beißen.

Der südliche Bahnübergang in Gerlenhofen muss geschlossen werden – daran führt vermutlich kein Weg vorbei. Der durchdringende Pfeifton, mit dem sich seit einigen Wochen Züge ankündigen, die an der St.-Wolfgang-Straße durch den Ort rauschen, ist schon tagsüber ärgerlich. Nachts ist er unerträglich. Das kann die Stadt Neu-Ulm den Bürgerinnen und Bürgern nicht länger zumuten.

Züge geben einen Warnton am Bahnübergang Gerlenhofen von sich

Der Bahn den schwarzen Peter zuzuschieben, bringt nichts. Nachdem an dem unbeschrankten Bahnübergang mehrere Menschen ums Leben gekommen waren, haben sich alle Verantwortlichen darum bemüht, an der Stelle für größtmögliche Sicherheit zu sorgen. So wurden etwa Schilder und Markierungen angebracht, die zusätzlich zu dem roten Blinklicht vor der Gefahrenstelle warnen sollen.

