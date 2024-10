Nachtruhe gestört: Neu-Ulmer Nachbarschaft leidet unter psychisch kranker Bewohnerin

Die Polizei lache schon, wenn sie anruft, sagt eine Anwohnerin. Seit Monaten sorgt eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Neu-Ulmer Innenstadt für teils schlaflose Nächte bei Nachbarn. Bis zu acht Stunden schreie die psychisch kranke Frau manchmal aus dem Fenster. Es sei so schlimm, dass eine andere Bewohnerin schon ausgezogen ist. Die Polizei vermeldete kürzlich einen Einsatz wegen Ruhestörung. Dabei seien die Beamten von der 42 Jahre alten Frau auch beleidigt worden. Im Nachgang meldete sich die Vermieterin bei unserer Redaktion. Die Probleme liegen demnach offenbar tiefer. Doch was tun?

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis