Der Neu-Ulmer Leihladen hat eingeschlagen – jetzt folgt das nächste Projekt

Seit bald einem Jahr gibt es das Haus der Nachhaltigkeit in der Neu-Ulmer Innenstadt. Und die Angebote des gleichnamigen Vereins sind gefragt, vor allem das Team von „Repair4U“ und die erst im Frühjahr eröffnete „Leih-Bar“: Der Leihladen sei eine Erfolgsstory, freut sich Ute Brischar vom Vorstand. Nun steht das nächste Projekt in den Startlöchern, für das ein weiteres Stockwerk im ehemaligen Sport Sohn in der Augsburger Straße umgebaut wird. Doch mittel- bis langfristig braucht der Verein einen neuen Standort und hält bereits die Augen nach geeigneten Räumen offen.

