Neu-Ulm

vor 16 Min.

Der letzte Torero? Helge Schneider in Neu-Ulm

Plus Gaga-Meister Helge Schneider gastiert mit seiner Tournee in der Ratiopharm-Arena. Seine Fans amüsieren sich über Jazz und Klamauk gleichermaßen.

Von Rosaria Kilian

Ist er der letzte seiner Art? Helge Schneiders aktuelles Programm "Der letzte Torero – Big L. A. Show" lässt das zumindest im Titel vermuten. Der Kultmusiker hat sich zuletzt in Punkten politischer Korrektheit und kultureller Aneignung in die medialen Nesseln gesetzt. Der Abend in der Ratiopharm-Arena blieb gänzlich unpolitisch, der selbst inszenierte Stierkämpfer (ohne spanische Wurzeln) hatte lediglich ein paar neue Songs, die altbekannten absurden Texte und viel schrägen Humor im Gepäck – Pardon, in der Satteltasche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

