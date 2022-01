Der Mond hilft: Holzmöbel aus Neu-Ulm der ungewöhnlichen Art von Opa Erwin

Plus Wie der 32-jährige Neu-Ulmer Joachim Bohner mit Design und Mondholz versucht, ganz besondere Stücke zu verkaufen.

Wer will, kann die alte Heimat seines neuen Tischs besuchen: Der Abdruck des Brennstempels auf jedem Möbelstück zeigt die einstigen Koordinaten des jeweiligen Baumes. Die Suche geht auch im Internet. Breitengrad und Längengrad schnell auf einer passenden Seite eingetippt - die Eiche des Couchtischs im Büro von Joachim Bohner, dem Mann hinter der Firma Opa Erwin, stammt also aus der Nähe von Edelbeuren bei Ochsenhausen. "Und nicht halb legal oder illegal aus Sibirien", wie Bohner sagt. Echte Nachhaltigkeit hat sich Bohner mit seinem jungen Start-up Opa Erwin auf die Fahnen geschrieben.