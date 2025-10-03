Der rollende Ponyhof kommt für fünf Wochen nach Pfuhl

Ab diesem Samstag ist der rollende Ponyhof wieder zu Gast in Pfuhl – und das für fünf Wochen. Neben halbstündigen Ausritten können sich Kinder auch im großen Hüpfburgenpark austoben.

Pfuhl sei „eine der Stammortschaften“ für den rollenden Ponyhof, sagt Albano Sperlich. „Seit 2011 sind wir eigentlich regelmäßig hier.“ Der rollende Ponyhof geht auf seine Vision zurück: „Wir sind eine uralte Zirkusfamilie, seit 1840 und mittlerweile in siebter Generation“, erzählt er. Doch als sein Vater und sein Onkel starben, sei er allein dagestanden. Da sei ihm die Idee gekommen und aus dem Wanderzirkus wurde der fahrende Ponyhof.

Bis zum 4. November bleibt die Familie Sperlich mit ihren drei Kindern in Pfuhl, ab 14 Uhr freuen sie sich über neugierige Besucher. Zehn verschiedene Tiere sind auf dem Festplatz Jahn mit dabei: fünf größere und fünf kleinere Ponys. Montags haben alle eine Pause – dann ist Ruhetag.