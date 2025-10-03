Icon Menü
Neu-Ulm: Der rollende Ponyhof kommt für fünf Wochen nach Pfuhl

Neu-Ulm

Der rollende Ponyhof kommt für fünf Wochen nach Pfuhl

Zehn Tiere bringt Familie Sperlich mit zum Festplatz. Seit sieben Generationen ist sie mit dem Wanderleben und den Pferden verbunden.
Von Dominik Prandl
    Neben größeren bringt die Wanderfamilie auch kleinere Ponys mit nach Pfuhl.
    Neben größeren bringt die Wanderfamilie auch kleinere Ponys mit nach Pfuhl. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

    Ab diesem Samstag ist der rollende Ponyhof wieder zu Gast in Pfuhl – und das für fünf Wochen. Neben halbstündigen Ausritten können sich Kinder auch im großen Hüpfburgenpark austoben.

    Pfuhl sei „eine der Stammortschaften“ für den rollenden Ponyhof, sagt Albano Sperlich. „Seit 2011 sind wir eigentlich regelmäßig hier.“ Der rollende Ponyhof geht auf seine Vision zurück: „Wir sind eine uralte Zirkusfamilie, seit 1840 und mittlerweile in siebter Generation“, erzählt er. Doch als sein Vater und sein Onkel starben, sei er allein dagestanden. Da sei ihm die Idee gekommen und aus dem Wanderzirkus wurde der fahrende Ponyhof.

    Bis zum 4. November bleibt die Familie Sperlich mit ihren drei Kindern in Pfuhl, ab 14 Uhr freuen sie sich über neugierige Besucher. Zehn verschiedene Tiere sind auf dem Festplatz Jahn mit dabei: fünf größere und fünf kleinere Ponys. Montags haben alle eine Pause – dann ist Ruhetag.

