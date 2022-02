Neu-Ulm

vor 50 Min.

Der Rückhalt für das Millionen-Projekt "Heiners" in Neu-Ulm schwindet

Die Visualisierung zeigt, wie der Neubau auf dem ehemaligen LEW-Areal in Neu-Ulm einmal aussehen könnte. Doch es mehren sich die Zweifel am Großprojekt "Heiners".

Plus FWG und FDP stellen das Vorhaben am Heiner-Metzger-Platz in Neu-Ulm infrage. Wie die anderen Fraktionen im Neu-Ulmer Stadtrat dazu stehen.

Von Michael Ruddigkeit

Noch vor knapp einem Jahr war die Begeisterung groß. Nach dem Architektenwettbewerb für den geplanten Neubau auf dem ehemaligen LEW-Areal vis-à-vis von der Glacis-Galerie waren Vertreter sämtlicher Fraktionen angetan vom Siegerentwurf des Büros Blocher Partners aus Stuttgart. Es herrschte große Einigkeit: Das "Heiners", wie das Gebäude einmal heißen soll, wird etwas ganz Besonderes, ein Prestigeobjekt der Stadt Neu-Ulm. Doch jetzt mehren sich die kritischen Stimmen. FDP und FWG haben in einem Antrag starke Zweifel angemeldet. Ebenso die SPD-Fraktion: "Die Euphorie ist Skepsis gewichen", sagte deren Vorsitzender Rudolf Erne unserer Redaktion. Und wie stehen CSU, Grüne und Pro Neu-Ulm zu dem Millionen-Projekt?

