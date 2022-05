Neu-Ulm

18:15 Uhr

Der Wiley-Wasserturm ist jetzt ein Denkmal – und was wird nun aus ihm?

Das Landesamt für Denkmalpflege hat den Wasserturm im Wiley in die Denkmalliste eingetragen.

Plus Das markante Bauwerk im Neu-Ulmer Stadtteil muss aus Sicht der Behörden erhalten bleiben. Das Problem sind die Kosten.

Von Michael Ruddigkeit

Vor 70 Jahren wurde der Wasserturm im Wiley von dem Neu-Ulmer Bauunternehmen Ludwig Trucksäß erbaut. Das Gebäude diente damals der Versorgung der in Neu-Ulm stationierten US-Soldaten und deren Angehörigen in den Wiley-Barracks. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist es ein wertvolles Erinnerungsstück – für andere nur ein hässliches Relikt. Doch das Landesamt für Denkmalschutz hat jetzt entschieden: Der rot-weiß-karierte Turm ist denkmalwürdig. Deshalb muss die Stadt entscheiden, was aus ihm wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen