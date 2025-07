„Des isch koi Radweg“: Radfahrverband kritisiert Aktion der Stadt Neu-Ulm

Gerade jetzt in den Sommermonaten, wenn die Gastronomen für ihre Gäste draußen Stühle aufstellen, kann es auf den Gehwegen in der Neu-Ulmer Innenstadt eng werden für Fußgängerinnen und Fußgänger. Richtig eng wird es dann, wenn auch noch Radfahrerinnen und Radfahrer meinen, sie müssten sich dort noch durchzwingen, anstatt die Straße zu nutzen. Die Stadt will hier nun ein Zeichen setzen und hat „für ein besseres Miteinander aller“ in den vergangenen Tagen Botschaften auf den Wegen hinterlassen: „Des isch koi Radweg“ wurde auf den Asphalt gesprüht. Dem hiesigen ADFC passt die Aktion nicht ganz, ihm ist das zu wenig.

