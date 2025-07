Beliebter Chef: Dezernent Ralph Seiffert hängt sechs weitere Jahre dran

So einen Jubel hört man selten im großen Sitzungssaal in Neu-Ulm: Als Oberbürgermeisterin in der jüngsten Stadtratssitzung bekannt gab, dass Dezernent Ralph Seiffert wiedergewählt wurde, reagierten Mitarbeitende der Stadt mit lautstarkem Beifall. Sie bescherten ihrem Chef „Standing Ovations“, und der bedankte sich für die „tolle Unterstützung“: „Ich freue mich unglaublich.“

Ralph Seiffert ist seit 2014 Leiter des Dezernats 4 im Neu-Ulmer Rathaus

Der 58-Jährige geht am 1. Mai 2026 in seine dritte Amtsperiode als berufsmäßiger Stadtrat und Leiter des Dezernats 4 (Bildung, Kultur, Freizeit, Sport und Soziales). Seiffert ist seit 2014 im Amt und war einziger Kandidat. Der Neu-Ulmer Stadtrat hatte im Mai beschlossen, die Stelle nicht auszuschreiben. Auf Seiffert entfielen alle 37 gültigen Stimmen (drei waren ungültig). Er wurde für sechs Jahre wiedergewählt. Seine dritte Amtszeit endet somit am 30. April 2032. Nach dem Jubel über seine Wiederwahl gab er das Kompliment an seine Kolleginnen und Kollegen zurück: „Ohne diese Mitarbeitenden ginge es nicht.“ (mru)