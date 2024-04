Neu-Ulm

12:10 Uhr

Angelman-Syndrom: Pfuhler Familie sammelt Spenden für Delfin-Therapie

Plus Oles Schicksal stellt das Leben der Zollnas auf den Kopf. Für eine Behandlungsmethode in der Karibik sammeln sie Geld: "Man klammert sich an jeden Strohhalm."

Von Michael Kroha

Die Diagnose stellte das Leben der Familie Zollna aus Pfuhl auf den Kopf: Sohn Ole leidet unter dem Angelman-Syndrom, einem seltenen Gendefekt. 2016 hatte unsere Redaktion schon einmal über die Familie berichtet. Zwei Jahre und zwei Monate alt war Ole da. Zwischenzeitlich hat sich viel getan. Der nun Zehnjährige hat Geschwister bekommen, die Familie hat sich ein Stück weit mit der Situation "arrangiert", wie es Mutter Juliane Zollna ausdrückt. Für eine außergewöhnliche Therapie wird nun Geld gesammelt.

Ole war ein Wunschkind. Die Schwangerschaft verlief völlig unauffällig, der Junge kam 2013 vermeintlich gesund auf die Welt. Nur das Stillen funktionierte nicht so recht, und der Schlaf war nie Oles Ding. Zunächst glaubten die Eltern, ihr Junge schreie einfach nur viel. Doch nach zahlreichen Untersuchungen stellte sich heraus: Bei Ole ist ein Chromosom des 15. Paares defekt. Bei einem von 30.000 Neugeborenen tritt jenes Syndrom im Schnitt auf. Seine geistige Entwicklung wird den Stand eines Kleinkindes womöglich nie übersteigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen