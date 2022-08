Diamantene Hochzeit in Burlafingen: Mit einer Tafel Schokolade fing alles an

Anna Maria und Herbert Vietz aus Burlafingen feiern ihren 60. Hochzeitstag. So haben sich die beiden beim "Konsum" kennengelernt.

Anna Maria und Herbert Vietz aus Burlafingen haben kürzlich ihren 60. Hochzeitstag gefeiert. Neu-Ulms Zweiter Bürgermeister Johannes Stingl gratulierte den Eheleuten zu diesem besonderen Jubiläum und überbrachte Blumen, Geschenke und die Glückwünsche der Stadt.

Er sah sie beim "Konsum" in der Ulmer Oststadt und fasste sich ein Herz

Anna Maria Vietz ist gebürtige Ulmerin. Ihr Mann Herbert stammt aus dem Sudetenland und wurde 1946 mit seiner Familie ausgesiedelt. Nach seiner Lehre zum Kaufmann in Wasserburg am Inn hat es ihn zunächst zur Bundeswehr und anschließend als Fahrlehrer nach Neu-Ulm verschlagen. Kennengelernt haben sich die beiden im Jahr 1960 am Geburtstag von Anna Maria.

Herbert Vietz war gerade in einem Geschäft der damals sehr verbreiteten Lebensmittelkette „Konsum“ in der Ulmer Oststadt und wollte sich eine Brotzeit kaufen. „Ein älterer Mann hat einem jungen Mädchen zum Geburtstag gratuliert. Ich habe sie angeschaut und sofort gewusst: Das passt genau! Die musst du kennenlernen“, erinnert sich Herbert Vietz noch ganz genau. „Also habe ich ihr eine Tafel Schokolade gekauft und ihr zum Geburtstag gratuliert.“

„Ich war zu dieser Zeit bereits Filialleiterin des Geschäfts“, erzählt Anna Maria Vietz. Auf die spontane Begegnung folgten die ersten Treffen und so wurde aus Sympathie schließlich Liebe. „Als ich sie zum dritten Mal zuhause abgeholt habe, stand die ganze Familie am Fenster und hat heruntergeschaut“, erzählt Herbert Vietz und beide lachen. Ein Jahr später folgte die Verlobung und 1962 läuteten schließlich die Hochzeitsglocken.

Das Ehepaar wohnte zunächst in Neu-Ulm, später in Burlafingen

Das Ehepaar hat zunächst in einer Wohnung in Neu-Ulm gewohnt, die mit Kindern dann allerdings zu klein wurde. 1969 ist die Familie nach Burlafingen in ein schönes Häuschen mit Garten gezogen. Die beiden fühlen sich hier rundum wohl: „Wir sind sehr zufrieden, haben eine tolle Familie mit großem Zusammenhalt und ein gemeinsames Hobby: unseren Garten“, erzählen die Eheleute. Herbert Vietz ging 1967 wieder zur Bundeswehr nach Günzburg, wo er bis zu seiner Pensionierung gearbeitet hat. Seine Frau Anna Maria hat lange Zeit im Chor gesungen und war unter anderem auch Jugendleiterin in der Kirchengemeinde St. Georg in Ulm. Gemeinsam mit den Kindern sind die Eheleute früher viele Jahre nach Ungarn an den Plattensee gefahren. Später wurde auf das Fahrrad umgesattelt: Gemeinsam mit einem anderen Ehepaar haben Anna Maria und Herbert Vietz innerhalb einiger Jahre Stück für Stück ganz Deutschland mit dem Rad umrundet.

Das Ehepaar hat vier Kinder, sieben Enkel und einen Urenkel – und auch heute kommt die ganze Familie noch oft und gerne in Burlafingen zusammen. (AZ)