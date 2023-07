Diamantene Hochzeit in Pfuhl: Der Glaube als wichtiges Band in ihrer Ehe

Reinhold und Erika Strobel lernten sich bei einer kirchlichen Jugendfahrt näher kennen, die Religion prägte ihr Leben. Nun haben sie 60. Hochzeitstag gefeiert.

Der Glaube hat schon immer eine wichtige Rolle im Leben von Reinhold und Erika Strobel gespielt. Nun feierte das Ehepaar aus Pfuhl 60. Hochzeitstag gemeinsam mit der Familie. Rosl Schäufele überbrachte dem Jubelpaar in Vertretung von Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger die herzlichsten Glückwünsche. Im Gepäck hatte sie auch Blumen und Geschenke der Stadt.

Reinhold Strobel ist in Ulm aufgewachsen und arbeitete zunächst als gelernter Schlosser in der Schlosserei Häussler. Anschließend wechselte er zum Finanzamt in Ulm, wo er bis in den gehobenen Dienst aufstieg. Seine Frau Erika Strobel ist ebenfalls gebürtige Ulmerin und arbeitete als Verkäuferin in der Bäckerei Gerstenmeyer. Kennengelernt haben sie sich in der evangelisch-methodistischen Gemeinde Ulm, in der sie unter anderem gemeinsam zur Sonntagsschule gingen. Lange Zeit kannten sie sich nur vom Sehen, bis es bei der Fahrt zu einem Jugendfreizeitangebot der Gemeinde in der Nähe von Innsbruck zu einem ersten näheren Kontakt kam. Beide waren sich schnell sympathisch und es entwickelte sich mehr. Bereits im nächsten Jahr hatten sie sich verlobt und 1963 folgte schließlich auch die Hochzeit. Die standesamtliche Trauung übernahm der damalige Pfuhler Bürgermeister Karl Salzmann im alten Schulhaus, da das Rathaus zu dieser Zeit renoviert wurde. Nach der Hochzeit erfolgte der Umzug der beiden in das 1959 vom Vater von Reinhold Strobel gebaute Haus im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl, in dem das Ehepaar bis heute lebt. Die Strobels haben zwei Kinder und vier Enkel.

Der Glaube ist für Reinhold und Erika Strobel ein wichtiges verbindendes Band in ihrer Ehe. Sie waren über viele Jahre hinweg in der evangelisch-methodistischen Gemeinde sehr aktiv und sangen unter anderem gemeinsam im Chor. Das Lied „Jesu, geh voran auf der Lebensbahn“ drückt, so erzählt Reinhold Strobel, damit auch in besonderer Weise das gemeinsame Lebensgefühl aus.

Über viele Jahre fuhren die beiden regelmäßig mit dem Wohnwagen zu den Bergen und Seen in der Alpenregion. Mit zunehmendem Alter folgten dann vermehrt Städte- und Busreisen, welche das Ehepaar unter anderem bis zum Nordkap führten. (AZ)