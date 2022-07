Neu-Ulm

vor 32 Min.

Die Ausstellung "para-reality": Die Putte stellt sich neuen Realitäten

Lokal Noch bis Ende des Monats ist die Ausstellung "para-reality" in der Putte, Neu-Ulm, Ausstellungsraum für aktuelle Kunst, zu sehen. Sie ist der Auftakt zum vierteiligen Jahreszyklus.

Von Franziska Wolfinger

Oft genügen einfachste Mittel, um in unserem Gehirn Bilder zu erzeugen. Ein Sack aus dünner durchsichtiger Plastikfolie, ein Paar Schuhe und ein Hauch von Helium genügen Benedickt Lübcke und Ivon Kim in der aktuellen Ausstellung in der Neu-Ulmer Putte, um vor dem geistigen Auge des Betrachters menschliche Figuren entstehen zu lassen. Auf ganz anschauliche Weise nähern sich die beiden Künstler einer der Fragen an, die die Ausstellung "para-reality" stellt: "Wie viel von uns steckt in dem, was wir sehen?"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen