Die "Brobiera" wird zum Fest für alle Genussmenschen

Plus Bei der Genussmesse in der Neu-Ulmer Oldtimer-Fabrik kommen Neugierige auf ihre Kosten. Mit dabei: Trends, Regionales, Handgemachtes und viele Bioprodukte.

Probieren geht über Studieren, heißt es. Bei der zweitägigen Genussmesse "Brobiera" am Wochenende in der Neu-Ulmer Oldtimer-Fabrik bedingte das eine oft das andere. Denn beim Probieren erfuhr man in der Regel auch, welche wertvollen Zutaten die Produkte enthielten. An nahezu allen 38 Ständen gab es regionale, hand- beziehungsweise hausgemachte Produkte, bei denen auf höchste Qualität geachtet wird. Offenbar lechzen die Menschen nach solchen, oft auch ausgefallenen, Spezialitäten, denn sowohl am Samstag als auch am Sonntag herrschte in den Hallen großer Andrang. Wer ein dickes Portemonnaie und große Taschen dabei hatte, konnte sich für die nächste Zeit mit jeder Menge Köstlichkeiten eindecken.

Frank Steinle präsentiert Gin-Kreationen auf der "Brobiera" in Neu-Ulm

Organisator Frank Steinle von der Manufaktur Château Steinle in Reutti war mit dem Besuch der Messe hochzufrieden: "Die Leute haben uns die Bude eingerannt und sind auch lange geblieben." Was mit am Unterhaltungsprogramm lag. Maren Kern vom Theater Ulm gab mit ihrer Band ein tolles Konzert, Joe Loop glänzte als Ein-Mann-Band, Entprima aus Kempten, die Ulmer Jazz-Swing-Combo, die FKV-Dancers und weitere unterhielten die Gäste nach Herzenslust.

Besucherinnen und Besucher konnten sich kaum am Gebotenen satt sehen, dafür aber fast satt essen. Auch von den wenigen Ständen, an denen ausländische Spezialitäten offeriert wurden, stiegen herrliche Düfte in die Nase, und der Anblick der zahlreichen Delikatessen ließ die Augen überquellen. Zu finden waren die herkömmlichen Köstlichkeiten, frische Getränke und allerlei süße Stückchen, aber auch ausgefallenes Trink- und Essbares. Frank Steinle wartete mit seinen besonderen Gin-Kreationen auf, darunter ein Honig-Gin und ein Eierlikör-Gin. Überhaupt ist die Spirituose seit einiger Zeit ein Renner, was sich auch bei der "Brobiera" zeigte. Selbst die Brauerei Meckatzer wartet seit einiger Zeit mit Whisky, aber auch selbst gemachtem Gin auf, der unter anderem Hopfen und Malz enthält und einen leicht bierigen Geschmack hat. Apropos Bier: Gleich nebenan bot ein fein gekleideter Herr Biergelee feil. Wieder etwas Neues, das vielen noch nicht untergekommen war.

Tolle Konzerte und viele Spezialitäten in der Neu-Ulmer Oldtimer-Fabrik

Es gab allerlei süße Verführungen in Form von leckeren Pralinen, "Glücksbissen", raffiniertem Gebäck oder erfrischender Eiscreme. Ja, auch der Eismann zeigte sich mit dem Absatz trotz des recht unwirtlichen Wetters am Sonntag zufrieden: "Eis wird immer gegessen." Dem gegenüber standen herzhafte Speisen. An einem Stand zum Beispiel warb eine junge Frau aus Ochsenhausen für Steaks, Landjäger, Salami und andere Fleischprodukte von einer besonderen Rinderrasse. "Es sind die japanischen Kobe-Rinder, die bei uns Wagyu heißen", erklärte sie. "Das sind teure und edle Tiere." Vielleicht nicht ganz so edel, aber auch höchst qualitativ und schmackhaft waren auch viele weitere Produkte: die italienischen Würste und Käse, die Suppen und Fonds, die besonderen Limonaden und Fruchtsäfte, die exquisiten Weine, Liköre und Schnäpse, die zahlreichen Bioprodukte aller Art, Nuss-Spezialitäten, gesunde Brotaufstriche, die "Wilde Hilde" als besondere Currysoße oder auch Hautöle, die den Menschen von außen zum Wohlbefinden führen sollen.

Alleine schon das Schauen war ein großes Vergnügen, dem das Probieren und mitunter Staunen folgte, wenn man erst einmal einen Platz an einem Stand ergattert hatte. Gourmets, Spezialitäten-Fans und Genussmenschen kamen bei der "Brobiera" voll auf ihre Kosten. "Nachdem die Messe 2020 und 2021 wegen Corona ausfiel und wir sie im vergangenen Jahr auf Mai verschieben mussten, als überall ganz viel los war, sind wir nun wieder in unserem Stammmonat März angekommen", freute sich Frank Steinle, "und das ist klasse."