Die bunte Hitzeshow in der Neu-Ulmer Innenstadt

Die fünfte Ausgabe von "Kultur auf der Straße" leidet etwas unter der Wärme, Künstler und Publikum suchen den Schatten. Doch am Abend ist dann alles deutlich entspannter.

Manchmal können Sonne und blauer Himmel auch ein bisschen zu viel sein: Die fünfte Auflage von Neu-Ulms „Kultur auf der Straße“ litt am Wochenende tagsüber etwas unter der Hitze, gegen Abend wurde es am Samstag an den fünf Veranstaltungsstätten dann rappelvoll. Schatten zu suchen, war am Samstag als auch am Sonntagnachmittag das wichtigste Thema für die 29 angereisten Straßenkünstlerinnen und Künstler.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Manch einer war froh, seine Show nicht in der prallen Sonne zeigen zu müssen. Die Friedenstraße war deshalb ein idealer Ort für Künstler und Publikum. Den Kindern dagegen machte die Sonne nichts aus - sie umringten am Johannesplatz ausdauernd und mit Begeisterung das Seifenblasen- und Stelzenlauf-Duo „Kabinet Mirage“.

Vor allem Kinder lieben die Seifenblasen des Duos Kabinet Mirage. Foto: Dagmar Hub



Große Seifenblasen ziehen über den Platz, und die Kinder rennen den fast schwerelosen Formen hinterher; sie versuchen eine zu erhaschen und platzen zu lassen. Cielo Faccio steht in historisierenden Fantasie-Klamotten hoch oben und lässt die Kinder zwischen seinen Stelzen-Beinen hindurchschlüpfen, während Ibon Goita mit großen Seifenblasenschnüren mehrere Meter lange, schillernde, luftige und sehr kurzlebige Träume produziert, die tatsächlich auch ein ernsthafter Forschungsgegenstand von Mathematik und Physik sind. Seit dem späten Mittelalter mindestens faszinieren Seifenblasen ihr Publikum - und die Magie der irisierden Kugeln funktioniert auch in der digitalisierten Welt von heute.

64 Bilder Buntes Kulturfest in der Neu-Ulmer Innenstadt Foto: Alexander Kaya

Wer an der schattigen Stelle in der Friedenstraße vorbeigeht, wo der junge polnische Straßenkünstler Kacper Danger seine Show abzieht, wird - wie die Passantin Julia - ganz schnell Teil der schwarz-gelben Show und muss dem Künstler den Ballon hinhalten, den er mit einer Peitsche treffen und platzen lassen will. Ein bisschen Wilhelm-Tell-Apfel-Gefühl kommt da auf, und Julia schaut etwas ängstlich, so wie es Tells Sohn getan haben mag. Kacper Danger scheut das Risiko selbst auch nicht, balanciert fünf Bierkrüge auf einem im Mund gehaltenen Messer und unterhält sein Publikum dazwischen mit englischsprachigen Scherzen. Clown Circo Guerpa kocht an wechselnden Standorten - und findet in Zuschauer Walter ein geschicktes und mutiges Gegenüber, das keine Angst hat, mit dem Clown rohe Eier über eine Distanz von vier Metern zu werfen und zu fangen. Auf dem Schwal nimmt Seiltänzerin Silea ihr Publikum mit in eine lang vergangene Welt - Silea muss allerdings warten, weil Alleinunterhalter Jo! Loop mit seinen Songs auf Neu-Ulm und Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger die Zeit überzieht.

Die Stadt kümmert sich sehr um die Straßenkünstler

Albsteiger hatte zur Eröffnung des Straßenkunstfestivals an das vergangene Jahr erinnert, als es am Samstagnachmittag in Strömen goss. Das tat es immerhin nicht - Organisatorin Mareike Kuch fühlte sich bei dieser Auflage fast in die Anfänge des von ihr initiierten Festivals versetzt. Auch 2018 war es brütend heiß gewesen, und damals hatten manche der Künstlerinnen und Künstler zu Beginn keine wirkliche Lust, in der Hitze vor wenig Publikum aufzutreten. Diesmal hatte das Veranstaltungsteam alles getan, um es den Gästen angenehm zu machen - erfrischende Gemüse-Snacks, viel Obst und unterschiedliche Getränke standen zur Erfrischung bereit.

Die Mischung der Straßenkünstler war klug ausgewählt

Als sich die Stadt gegen Abend richtig füllt, können sich die Künstlerinnen und Künstler, die Akrobatik und Straßentheater, Musik und Clownerie in das Herz Neu-Ulms bringen, über ihre Hutgagen freuen. Zum Lieblingsort des Publikums wird einmal mehr der Schwal, wo zu den Rumba-, Balkan- und Swing-Rhythmen des lateinamerikanischen „La Orquesta Informal“ richtig abgefeiert wird und viele einfach unter den Bäumen den ganzen Abend über sitzen blieben. Wie sehr man in Neu-Ulm auf die Straßenkünstler eingeht, zeigte sich am Fall des 21-jährigen Berliner Musikers Dorian Goetsch alias "Grey Contrast", der wegen Problemen mit der Bahn am Samstag nicht rechtzeitig für seinen Auftritt auf dem Schwal in Neu-Ulm ankam. Er durfte dann eigens noch ab 21 Uhr am Johannesplatz auftreten, wo das Programm eigentlich am Samstag schon früh enden sollte. Klug ausgewählt war auch die Mischung von Straßenkünstlern, die bislang noch nicht in Neu-Ulm gewesen waren, und „alten Bekannten“ wie Gilad Shabtay alias „Gilgamesh“, den die Jury in Neu-Ulm im vergangenen Jahr zum Sieger in der Kategorie Straßentheater gekürt hatte.