Die "Busenfreundinnen" kommen in Neu-Ulm gut an

Am Samstag feierte das Theater Neu-Ulm eine gut besuchte Premiere seiner Neu-Inszenierung der Peter- Blaikner-Komödie "Busenfreundinnen". Zwar traut sich die Theaterleitung noch nicht, die Besucherinnen und Besucher eng an eng zu platzieren, aber ganz so weit auseinander wie im Frühjahr sitzen sie nicht mehr. Das Publikum erlebte die beiden Salzburger Schauspielerinnen Gaby Schall und Judith Brandstätter in Hochform. Es ist bereits ihre siebte Produktion mit dem Theater Neu-Ulm. Bestens aufeinander eingespielt, in jeder Phase hoch konzentriert auf Publikumsreaktionen wartend, nehmen sie schlagfertig auf, was ihnen aus dem Parkett entgegenkommt. So gab es am Schluss mehr als freundlichen Applaus für die Salzburg-Connection (der Autor kommt ja auch aus der Mozart-Stadt) – zumal das hier humorvoll gebotene Ewigkeits-Thema "Männer" sicher der einen oder anderen Zuschauerin ziemlich bekannt sein dürfte. An den kommenden beiden Wochenenden wird "Busenfreundinnen" noch sechsmal in Neu-Ulm aufgeführt. (AZ)

Foto: Roberto Benjamini