Die Busse von Daimler nehmen weiter Fahrt auf

Der Chef der Daimler-Bussparte Till Oberwörder sieht mit dem Werk in Neu-Ulm eine "erfreuliche Entwicklung" - auch bei Reisebussen.

Till Oberwörder, der Chef von "Daimler Buses", ist zufrieden mit dem dritten Quartal. Nicht nur die Daimler-Bussparte, nein die gesamte Busbranche nehme wieder an Fahrt auf. Und auch das für Neu-Ulm so wichtige Segment der Reisebusse.

Neben dem stabilen Linienbus-Geschäft sieht Oberwörder eine Reisebus-Branche, die sich auf einem guten Weg zurück zur Normalität befindet. "Das stimmt mich zuversichtlich für die Zukunft." Durch massive Absatzeinbrüche während der Pandemie lag das Geschäft mit Bussen komplett am Boden, die Erholung einer angeschlagenen Branche gestaltete sich zäh.

Reisebusse aus Neu-Ulm sind wieder gefragt

Der Chef der Daimler-Truck-Bussparte zeig sich nun im dritten Quartal mit bislang verkauften 18.500 Einheiten zufrieden: Ein Absatzplus von insgesamt 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Absatzanstieg resultierte im Wesentlichen aus der Markterholung in Europa. Hier konnte Daimler Truck mit rund 5.100 Einheiten 30 Prozent mehr verkaufen als im vergangenen Jahr. Und auch die Märkte in Mexiko und Brasilien entwickelten sich in den ersten neun Monaten positiv. Die Umsatzrendite verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal von 2,5 auf 5,9 Prozent.





In den Daimler-Buswerken Neu-Ulm und Mannheim habe nun der Jahresendspurt begonnen, der aus einem bestimmten Grund viel "Aufmerksamkeit" brauche. "Natürlich beschäftigen uns auch weiterhin Engpässe in der Zulieferkette, die es gemeinsam zu bewältigen gilt. Mein Dank gilt unserem großartigen Team, das die Herausforderungen immer professionell und flexibel meistert.“

Lesen Sie dazu auch

Daimler Truck erwartet Jahr der Rekorde

Auch Martin Daum, der Vorstandsvorsitzender von Daimler Truck, ist mit dem gesamten Konzern zufrieden „Unsere Ergebnisse im dritten Quartal zeigen: Wir sind 2023 weiterhin wie geplant auf Erfolgskurs. Daimler Truck konnte bei Umsatz und Gewinn erneut zulegen und zeigt eine gute Profitabilität". Für das Gesamtjahr 2023 rechnet Daimler Truck mit einem Rekordergebnis. Gleichzeitig arbeite das Unternehmen beim Thema Kosteneffizienz "konsequent weiter" und verbessere so die Widerstandsfähigkeit, um auch in den kommenden Jahren hervorragende Ergebnisse erzielen zu können.

Das Werk in Neu-Ulm hat die Rosskur bereits durchlaufen: Die Übereinkunft der Daimler-Truck-Führung und der Vertretung der Arbeitnehmerschaft über eine "Zukunftssicherung" wurde verlängert und schließt an den deutschen Standorten der früheren Evobus - jetzt Daimler Buses - betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2033 aus. "Sehr zufrieden" zeigte sich darüber Andrea Reith, Betriebsratsvorsitzende, nachdem zuvor angekündigt worden war, dass in Neu-Ulm 600 Stellen abgebaut werden sollen. (heo/AZ)