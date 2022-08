Die Cybertrading-Masche zeigt: Jeder kann auf Trickbetrüger hereinfallen

Trickbetrug ist für die Täter ein Milliardengeschäft. Sie gehen clever vor und haben für jeden eine passende Masche in petto.

"Rentner zahlt 20.000 Euro an seinen angeblichen Enkel" - Schlagzeilen wie diese lösen bei den meisten Mitleid mit dem Betrugsopfer aus, bei vielen schleicht sich aber auch der Gedanke in den Kopf: "Wie kann man denn nur auf so etwas hereinfallen?" Eine Frage, die sich auch viele der Geschädigten im Nachhinein selbst stellen und oft aus Scham nicht einmal Anzeige erstatten.

Dabei kann jeder Opfer eines Trickbetrugs werden. Die Cybertrading-Masche zeigt deutlich, wie gewieft die Täter sind. Sie sind nicht nur technisch bewandert und können täuschend echte Websites nachbauen oder Telefonanschlüsse fälschen. Sie wissen, wie die Menschen ticken und finden zielsicher deren Schwachstellen - sei es die Sorge um Kinder oder Enkel wie bei den Schockanrufen, Einsamkeit wie beim Lovescamming oder die leichte Überheblichkeit zu glauben, man hätte den einen Trick gefunden, am Finanzmarkt schnell gutes Geld zu machen. Nicht zu unterschätzen ist auch, wie viel Zeit die Täter teils aufwenden, um sich das Vertrauen ihrer Zielpersonen zu erschleichen. Die angeblichen Investmentberater oder falschen Geliebten chatten oder telefonieren manchmal täglich mit ihren Opfern.

So macht man es Trickbetrügern nicht allzu leicht

Doch jeder kann auch ein paar Dinge tun, um es den Trickbetrügern nicht zu leicht zu machen. Dazu gehört, informiert zu bleiben über aktuelle Maschen, vor denen die Polizei regelmäßig warnt. Auch die Verbrecher bleiben nicht stehen, sie entwickeln Tricks weiter - so erfolgt die Kontaktaufnahme beim Enkeltrick häufig nicht mehr per Telefon, sondern zeitgemäß via Whatsapp unter einer angeblichen neuen Nummer, mit der die Betrüger erst unauffällig die Identität von Enkel oder Kind annehmen, bevor sie um Geld bitten. Neu ist auch der Interpol-Trick, bei dem man angeblich von Interpol, Europol oder dem BKA kontaktiert und wahlweise zu Geldzahlung oder der Herausgabe persönlicher Daten aufgefordert wird. Letzten Endes hilft nur, wachsam und kritisch zu bleiben. Und wenn einem etwas komisch vorkommt, ist die Polizei vor Ort ein guten Ansprechpartner.

