Die Glacis-Galerie hilft trauernden Kindern

Was der auf den ersten Blick verstörende Aufsteller mit der Aufschrift "Mama, was ist wenn Du auch stirbst" in dem Neu-Ulmer Einkaufszentrum verloren hat.

Er zieht die Blicke auf sich, der Schriftzug, der so gar nicht in ein Einkaufszentrum passen mag. "Mama was ist wenn du auch stirbst?" Hintergrund ist eine Spendenaktion der Johanniter. Seit 2018 gibt es unter diesem Dach Lacrima in Ulm/ Neu-Ulm, einer Organisation, die Kindern und Jugendlichen helfen will, Trauer zu verarbeiten. Lacrima ist ein freiwilliges Angebot der Johanniter speziell für Mädchen und Jungen, die einen engen Angehörigen verloren haben. Übersetzt bedeutet das Wort „Tränen“, es geht dabei um Trauerbegleitung für Kinder ab sechs Jahren.

Infostand in der Glacis-Galerie Neu-Ulm

Der Bedarf vor Ort ist groß, wie auch jüngst der Unfall in Weißenhorn zeigte. Nach kurzer Laufzeit wurde er um eine zweite Gruppe erweitert, nun steht der Aufbau einer dritten Gruppe an. Das Angebot muss rein über Spenden finanziert werden, denn für die Betroffenen ist es kostenfrei. Wer in der Glacis-Galerie oder online spendet, bekommt neben dem guten Gefühl und vielen Informationen auch eine Backmischung für Lebkuchenplätzchen. Spenden werden auch durch den Geschenkeeinpackservice generiert. (heo)

