Neu-Ulm

18:15 Uhr

Ansturm auf neuen Bershka-Laden: Glacis-Galerie erreicht "andere Flughöhe"

Lokal Pünktlich zum 100. Arbeitstag des neuen Centermanagers öffnet ein neuer Magnet: Serge Micarelli über den neuen Ankermieter und die Zukunft des Neu-Ulmer Einkaufszentrums.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Der größte Anziehungspunkt am Donnerstag in der Glacis-Galerie ist gar nicht die Eröffnung des neuen Ladens der Modemarke Bershka. Nein, es ist die Ausgabe von 25-Euro-Gutscheinen an der Info des Einkaufszentrums. Eine lange Schlange, die sich durch die halbe Mall zieht, bildet sich bereits um halb zehn, eine halbe Stunde vor der Ausgabe. Schnell sind die 200 Gutscheine weg. Was aber nicht heißen soll, dass es um Punkt zehn zur Eröffnung von Bershka nicht sofort voll wird im 650-Quadratmeter-Geschäft. Zufrieden blickt der Centermanager Serge Micarelli auf die vielen jungen Menschen, die den Laden regelrecht stürmen.

