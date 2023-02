Neu-Ulm

17:48 Uhr

Die heilige Johanna der Einbauküche ist zurück in Neu-Ulm

Plus Die Komödie über eine an ihrem Leben zweifelnde Hausfrau kommt beim Neu-Ulmer Publikum gut an. Regisseurin Claudia Riese hat das Stück nun neu aufgelegt.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Die Komödie „Shirley Valentine oder die heilige Johanna der Einbauküche“ von Will Russell ist am Theater Neu-Ulm nicht neu. Sie stand schon 2019 auf dem Spielplan der kleinen Bühne, doch sie ist so beliebt, dass die Macher des Theaters sie nun neu inszeniert wieder ins Programm genommen haben. Regie führte Claudia Riese. Das Premierenpublikum zeigte sich schon mal höchst angetan. Das liegt einerseits am Stück, in dem Beziehungsprobleme und deren Lösung schonungslos, aber auch mit leichtem Augenzwinkern, offengelegt werden. Andererseits wird gezeigt, wie man, beziehungsweise Frau mutig einen guten Weg zu ihrem wahren Ich findet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

