Die HNU begrüßt mehr als 500 neue Studierende zum Sommersemester 2023

Zum Semesterstart gibt es an der Hochschule Neu-Ulm erstmals einen "Markt der Möglichkeiten". Zwei neue Studiengänge befassen sich mit Nachhaltigkeit.

Rund 4000 Studierende sind zum Sommersemester 2023 an der Hochschule Neu-Ulm (HNU) eingeschrieben. Darunter sind über 500 Studienanfängerinnen und -anfänger, die von Prof. Julia Kormann, Vizepräsidentin für Studium und Lehre, im Hörsaal der HNU willkommen geheißen wurden. Neu gestartet sind die Masterstudiengänge Social Entrepreneurship for Sustainable Development und Communication and Design for Sustainability, die sich beide – auf unterschiedliche Weise – mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen.

Erstmals fand nach der Begrüßung im Foyer der HNU ein "Markt der Möglichkeiten" statt, der von der Studierendenvertretung der HNU organisiert wurde. Dort waren die studentischen Initiativen der Hochschule mit Ständen vertreten, beispielsweise die Organisation "Move", die sich für Nachhaltigkeit und Soziales einsetzt, oder die studentische Unternehmensberatung Ponte Consult. Auch Mitarbeitende des Founders Space der HNU sowie des International Office und des studentischen Gesundheitsmanagements waren vertreten.

Das sind die neuen Studiengänge an der Hochschule Neu-Ulm

Im Mittelpunkt des neuen Studiengangs Communication and Design for Sustainability steht die Frage, wie attraktive nachhaltige Lebensstile entwickelt und vermittelt werden können. Die Studierenden sollen Transformations- und Transitionsprozesse transparent gestalten und unter Einbezug verschiedener Stakeholder planen und kommunizieren können.

Im Studiengang Social Entrepreneurship for Sustainable Development lernen Studierende, wie Sozialunternehmertum für die Entwicklung von innovativen Lösungen für mehr ganzheitliche Nachhaltigkeit in Geschäftsmodellen von Unternehmen sowie in internationalen Entwicklungskooperationen eingesetzt werden kann. Sie werden damit auf Führungspositionen im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement, Innovationsmanagement und internationalem Management in Unternehmen, Regierungs- und Nicht-Regierungs-Organisationen vorbereitet. (AZ)