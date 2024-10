HNU startet mit Rekordzahl von 4300 Studierenden ins Wintersemester

Mehr als 1100 „Erstis“ beginnen im Wintersemester 2024/25 ihr Studium an der Hochschule Neu-Ulm (HNU), wovon 650 im ersten Hochschulsemester studieren. Damit sind an der HNU mit einer Gesamtstudierendenanzahl von mehr als 4300 so viele Studierende eingeschrieben wie nie zuvor. Das teilte die Hochschule jetzt mit. Neu gestartet sind die Studiengänge Künstliche Intelligenz und Informationsmanagement (B.Sc.) und International Entrepreneurship, Digitalization and Sustainability (M.Sc.).

Der internationale Austausch wird an der Hochschule Neu-Ulm großgeschrieben

Professorin Julia Kormann, Vizepräsidentin für Studium und Lehre und Nachhaltigkeit, begrüßte die Studienanfängerinnen und -anfänger auf dem Campus im Wiley. Sie ermutigte die Studierenden, Verantwortung zu übernehmen und sich in einer der vielen Studierendenorganisationen der HNU zu engagieren. Ihr Tipp an die neuen Studierenden: „Beginnen Sie schon jetzt mit einer Liste an regionalen Unternehmen, die Sie während des Studiums näher kennenlernen möchten. Wir bieten Ihnen über die gesamte Studiendauer hinweg viele Möglichkeiten, sich frühzeitig zu vernetzen.“

Die HNU heißt im Wintersemester 2024/25 mehr als 60 Studierende von ausländischen Partnerhochschulen willkommen. Darüber hinaus sind etwa 270 internationale Vollstudierende an der HNU eingeschrieben. Mehr als 70 Studierenden ermöglicht die HNU einen Studienaufenthalt im Ausland, darunter auch Aufenthalte im Rahmen von Double-Degree-Programmen mit Hochschulen in Finnland und Italien. (AZ)