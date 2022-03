Hochschule Neu-Ulm erhält Geldspritze für die Internationalisierung

Die Hochschule Neu-Ulm fördert Gründerinnen und Gründer über Ländergrenzen hinweg. Dabei wird sie bis 2024 mit 952.000 Euro unterstützt.

Die Hochschule Neu-Ulm (HNU) vernetzt sich mit der Gründung einer International Start-up League (ISUL) international noch besser und wird dabei bis 2024 vom Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) im Rahmen des Programms HAW International mit 952.000 Euro unterstützt. Die Abkürzung HAW steht für Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Was für die HNU bei dem Projekt im Vordergrund steht

Das geplante Projekt integriert laut einer Pressemitteilung der HNU das international ausgerichtete Studium mit der Etablierung einer Start-up- und Gründungskultur über einzelne Ländergrenzen hinweg. Im Vordergrund stehen drei Projektziele: die Festigung internationaler Kooperationen, der Ausbau digitaler, internationaler und praxisorientierter Studienangebote sowie Förderung der Vernetzung zwischen Lehre, Verwaltung und Forschung.

Die Hochschule Neu-Ulm wird von 2021 bis 2024 unterstützt. Einer der HNU-Initiatoren, Prof. Daniel Schallmo, sagt: "Mit dem Projekt International Start-up League haben wir die Möglichkeit, gemeinsam mit zahlreichen Partnern aus Israel, Belgien, Österreich, Finnland und der Schweiz einen großen Schritt bezüglich International Entrepreneurship zu gehen."

An der Hochschule Neu-Ulm wurde ein Founders Space etabliert

Internationalisierung spielt sowohl in der Wirtschaft als auch in der Wissenschaft eine große Rolle. Unternehmen benötigen Nachwuchskräfte, die nicht nur international orientiert, sondern auch international vernetzt sind. Aus diesem Grund legt die Hochschule Neu-Ulm (HNU) als International Business School einen Fokus auf die Vermittlung von Internationalität auf unterschiedlichen Ebenen.

Ein weiteres Themengebiet, das den Weg für Innovationen in Gesellschaft und Wirtschaft bereitet und das auch für die HNU im Zentrum der strategischen Weiterentwicklung steht, ist Entrepreneurship, also die Förderung von unternehmerischem Denken und Handeln und die Etablierung einer Start-up-/ Gründungskultur. Hierfür wurde unter anderem im Oktober 2021 das Founders Space an der HNU eröffnet.

Der DAAD fördert Studierende sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei Auslandsaufenthalten und die Hochschulen bei der Strategie-Entwicklung sowie bei Kooperationsprojekten mit internationalen Partnern. Begleitend bietet der DAAD Beratungs-, Fortbildungs- und Dialogangebote an. (AZ)