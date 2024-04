Die Hochschule Neu-Ulm präsentiert zum Jubiläum 30 Veranstaltungen

Die Hochschule Neu-Ulm wird 30 Jahre alt. Zum Auftakt der Feierlichkeiten gibt es eine Aktion, die von einem Foto der Neu-Ulmer Zeitung inspiriert wurde.

Viel erreicht und noch viel mehr vor: Die Hochschule Neu-Ulm (HNU) wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. In ihrem Jubiläumsjahr präsentiert sich die HNU unter dem Motto „30Y – HNU verbindet“ mit einem eigens designten Jubiläumslogo und 30 Jubiläumsveranstaltungen. Eine Fotoaktion mit HNU-Präsidentin Prof. Uta M. Feser und Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger stellte den Auftakt dar.

Die Hochschule Neu-Ulm begann als Abteilung der Fachhochschule Kempten

Von der Fachabteilung der Fachhochschule Kempten mit 105 Studierenden im Jahr 1994 über die Unabhängigkeit 1998 bis hin zum eigenständigen Promotionsrecht 2023 und mehr als 4000 Studierenden heute: Die HNU hat sich zu einer festen Größe im regionalen Innovationssystem entwickelt. 32 Bachelor- und Masterstudiengänge, mehr als 100 Partnerhochschulen weltweit und zahlreiche Kooperationen und Praxisprojekte mit regionalen und überregionalen Unternehmen unterstreichen den Erfolg.

Uta M. Feser sagte zum Jubiläum: „Unsere 30-jährige Hochschulhistorie ist die Erfolgsgeschichte einer starken Gemeinschaft. Unsere gesamte Hochschule und unser exzellentes Netzwerk haben Partnerschaften mit regionaler Strahlkraft entwickelt und zu hervorragender Lehre, Weiterbildung, Forschung und Transfer mit Innovationsgeist und Umsetzungsstärke beigetragen.“

Das Vorbild der Fotoaktion aus dem Jahr 1998: HNU-Gründungsdekan Prof. Gerhard Hack (links), die ehemalige Oberbürgermeisterin Dr. Beate Merk und Dieter Mutschler bringen den Zusatz „Hochschulstadt“ an ein Neu-Ulmer Ortsschild an. Foto: Horst Hörger (Archivbild)

Über das Jubiläumsjahr von April 2024 bis März 2025 hinweg finden 30 Veranstaltungen und Aktionen statt, welche die Vielfalt der HNU in Studium und Lehre, Forschung und Transfer hinweg in den Fokus rücken. Mit einer an ein Foto der Neu-Ulmer Zeitung angelehnten Fotoaktion startete die HNU in die Feierlichkeiten. Auf dem Archivfoto aus dem Jahr 1998 brachten HNU-Gründungsdekan Prof. Gerhard Hack, die ehemalige Oberbürgermeisterin Beate Merk und Dieter Mutschler, den Zusatz „Hochschulstadt“ an ein Neu-Ulmer Ortsschild an. Seitdem ist die Bezeichnung „Hochschulstadt“ Programm: Die HNU wirkt in die Stadt Neu-Ulm und nimmt Impulse auf, um gemeinsam an wichtigen Zukunftsaufgaben zu arbeiten. Fast drei Jahrzehnte später erinnern nun Uta M. Feser und Katrin Albsteiger mit dem neuen Foto an diesen Meilenstein der Hochschulgeschichte.

In ihrer Gratulation betonte Albsteiger die große Bedeutung der HNU für die Stadt und die Region: „Die HNU ist ein starker Innovationsmotor und aus Neu-Ulm nicht mehr wegzudenken. Sie bietet herausragende Möglichkeiten, smarte und kreative Köpfe anwendungsbezogen auszubilden und zu fördern.“ (AZ)