Die Kita Abenteuerland in Neu-Ulm ist jetzt offiziell eröffnet

In der Humboldtstraße in Neu-Ulm ist die Kita Abenteuerland eingeweiht worden.

75 Buben und Mädchen haben Platz in der Kindertagesstätte in der Humboldtstraße in Neu-Ulm. Jetzt fand die Einweihungsfeier statt.

Die Kindertagesstätte Abenteuerland in der Humboldtstraße in Neu-Ulm ging bereits im Oktober vorigen Jahres in Betrieb. Jetzt wurde die Kita auch offiziell eingeweiht und erhielt den Segen der Kirche. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger sprach zur Eröffnung. Die Beschäftigten und die Kinder hatten ein kleines Programm für Eltern und Gäste vorbereitet. Die Kosten für den Neubau in Neu-Ulm belaufen sich auf 4,8 Millionen Euro Das neue Gebäude wurde in zweigeschossiger Holz-Systembauweise in direkter Nähe zur Emil-Schmid-Schule und zur Christoph-Probst-Realschule errichtet. Die Einrichtung bietet Platz für 75 Kinder in drei Kindergartengruppen. Darüber hinaus gibt es auch drei Krippengruppen mit insgesamt bis zu 39 Plätzen. Derzeit werden die Außenanlagen fertiggestellt. Im Verlauf des Jahres soll zudem eine integrative Gruppe ihren Betrieb aufnehmen. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf rund 4,8 Millionen Euro. So sieht die neue Kita in Neu-Ulm von außen aus. Foto: Alexander Kaya Die Stadt Neu-Ulm betreibt insgesamt neun Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet. Von externen Trägern werden zudem 35 Krippen und Kindergärten betrieben. Zum Beginn des Kindergartenjahres (1. September 2022) gab es in Neu-Ulm insgesamt 488 Krippenplätze und 2267 Kindergartenplätze. Rund 160 pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen beschäftigt. Hinzu kommen Hausmeister, Küchenkräfte und Reinigungskräfte. (AZ)

