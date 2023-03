Die Lebenhilfe lag ihm besonders am Herzen: Richard Kohn ist tot

Richard Kohn aus Pfuhl hat sich jahrzehntelang für seine Mitmenschen engagiert. Jetzt ist der frühere Stadtrat gestorben.

Im Alter von 87 Jahren ist Richard Kohn aus Pfuhl am vergangenen Sonntag nach längerem Leiden gestorben. Er wurde auf dem alten Pfuhler Friedhof beigesetzt.

15 Jahre lang war er Vorsitzender der Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm

Richard Kohn, der ehemalige Postamtsrat, wurde im August 1935 geboren. Er war jahrelang vielfach ehrenamtlich tätig und wohlbekannt in der Region. Vor allem machte er sich einen Namen bei der Lebenshilfe Donau-Iller (vormals Lebenshilfe Ulm/ Neu-Ulm), der er in den 60er-Jahren beigetreten ist und dessen Vorsitzender er von 1986 bis 2001 war. Neben seinem Engagement und seiner Liebe für Menschen mit Behinderung stand ebenso seine Liebe zur Familie im Mittelpunkt.

Daneben setzte sich der Verstorbene in seiner Eigenschaft als SPD-Kommunalpolitiker auch für die vielfältigen Belange der Bürgerinnen und Bürger mit großem Einsatz ein. Denn zu seinem Leben gehörte unbestritten die Partei- und Kommunalpolitik, dort hatte er stets ein gewichtiges Wort mitzureden. Sei es als Gemeinderat in seiner damals noch selbstständigen Heimatgemeinde Pfuhl – von 1972 bis 1977 – oder am Ratstisch der Stadt Neu-Ulm von 1977 bis 1990 nach Pfuhls Eingemeindung.

Für seine herausragenden Verdienste wurde er im Jahr 2001 mit der Bürgermedaille ausgezeichnet. Im Jahr 2002 erhielt Kohn das Bundesverdienstkreuz.