Neu-Ulm

vor 49 Min.

Spektakulärer Abriss in Neu-Ulm: Das ehemalige LEW-Gebäude verschwindet

Der Abriss des ehemaligen LEW-Gebäudes befindet sich in den letzten Zügen. So geht es am Heiner-Metzger-Platz in Neu-Ulm weiter.

Von Michael Ruddigkeit

Themen folgen