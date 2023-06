Die Milchwerke Schwaben eröffnen in Neu-Ulm bald wieder einen Werksverkauf

Joghurt und Käse der Milchwerke Schwaben sind ab Mitte Juni wieder im Werksverkauf erhältlich. Allerdings nicht wie früher auf dem Gelände der Molkerei.

Die Milchwerke Schwaben eröffnen Mitte Juni wieder ihren Werksverkauf. Zu finden ist dieser nicht wie früher auf dem Gelände der Molkerei, sondern im Fabrikverkauf der Max Weiss Lebkuchenfabrik in der Junkerstraße in Neu-Ulm. Das teilte das Unternehmen mit.

Die Milchwerke Schwaben produzieren in Neu-Ulm

Das Sortiment werde deutlich breiter sein als im alten Werksverkauf, heißt es in einer Pressemitteilung. Geöffnet habe dieser ab dem 15. Juni montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, ab Oktober ist auch am Samstag geöffnet. Die Genossenschaft feierte voriges Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Am Standort Neu-Ulm verarbeiten die Beschäftigten jeden Tag etwa 1,2 Millionen Kilogramm Milch. (AZ)