Neu-Ulm

vor 14 Min.

Neu-Ulmer Polizei erwischt immer öfter berauschte E-Scooter-Fahrer

Viele E-Scooter-Fahrer sind in Neu-Ulm unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen unterwegs. Werner Lipp von der Polizei sagt: "Die Zahlen sind exorbitant gestiegen."

Plus Mehr als 200 Rollerfahrer wurden 2021 in Neu-Ulm angezeigt, weil sie Alkohol oder Drogen konsumiert hatten. Wie die Polizei darauf reagiert.

Von Michael Ruddigkeit

E-Scooter gehören mittlerweile in Neu-Ulm zum Stadtbild. Beinahe an jeder Ecke steht ein Elektroroller, und die schnelle Verfügbarkeit verlockt auch Menschen, die betrunken sind oder Drogen genommen haben. "Die Leute wollen nicht zu Fuß gehen und sich das Taxi sparen und steigen da halt drauf, obwohl sie nicht mehr fahren dürften", so Werner Lipp, Verkehrssachbearbeiter bei der Polizei Neu-Ulm. Die Folge: Regelmäßig werden berauschte Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern erwischt und aus dem Verkehr gezogen. Werner Lipp: "Die Zahlen sind exorbitant gestiegen."

