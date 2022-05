Wie sich die Neu-Ulmer Stadtbücherei auf die Zukunft vorbereitet

Plus Umzug, Pandemie: Die Stadtbücherei Neu-Ulm stand vor großen Herausforderungen. Wie sie die gemeistert hat und welches Projekt besonders gut ankam.

Wie steht es eigentlich um die Neu-Ulmer Stadtbücherei? Das interessierte die Stadträte kürzlich im Kulturausschuss. Schließlich musste die Einrichtung wegen der Neugestaltung des Heiner-Metzger-Platzes aus ihren angestammten Räumen ausziehen. Bücher, Spiele, CDs - all das können die Neu-Ulmer Bürgerinnen und Bürger jetzt in der Steubenstraße ausleihen, wo die Bücherei vorübergehend untergebracht ist.