Neu-Ulm

17:41 Uhr

Die Neu-Ulmer Traditionsbäckerei Dreihäupl schließt nach fast 60 Jahren

Silke, Martin und Karl Dreihäupl sagen Servus: Die Traditionsbäckerei in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm schließt nach fast 60 Jahren.

Lokal Viele langjährige Kundinnen und Kunden sind traurig: Die Bäckerei Dreihäupl in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm macht zu.

Von Michael Ruddigkeit

Am 17. September wäre Jubiläum: Dann könnte die Bäckerei und Konditorei Dreihäupl ihr 60-jähriges Bestehen feiern. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Denn das Geschäft in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm schließt. "Eine Ära geht zu Ende", sagt Juniorchef Martin Dreihäupl. Wie kam es dazu?

