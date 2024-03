Die östliche Bahnhofstraße wird umgebaut und deshalb komplett gesperrt

Die Bahnhofstraße in Neu-Ulm wird zwischen Reuttier Straße und Glacisstraße neu gestaltet. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober.

Die östliche Bahnhofstraße im Bereich zwischen der Reuttier Straße und der Glacisstraße wird komplett erneuert. Vor allem die Situation für Radfahrer, Fußgänger und den ÖPNV soll verbessert werden. Hierzu nimmt die Stadt Neu-Ulm rund 1,2 Millionen Euro in die Hand. Gut eine halbe Million Euro davon werden über Fördermittel finanziert. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 25. März, und dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober des Jahres.

Dies soll der Umbau der Bahnhofstraße in Neu-Ulm bringen

Neben verkehrlichen und funktionalen Verbesserungen soll das Vorhaben auch eine Aufwertung des öffentlichen Raums mit sich bringen. Der Umbau sieht vor, dass auf der Nordseite des rund 120 Meter langen Teilstücks der Bahnhofstraße ab der Gabelsberger Straße ein Radfahrstreifen ausgewiesen wird. Hierzu wird der bisherige Gehweg um diese Fläche verschmälert. Im südlichen Bereich wird ein Schutzstreifen für Radlerinnen und Radler auf der Fahrbahn markiert. Darüber hinaus bleibt laut Stadt genügend Platz für Gehwege auf beiden Seiten der Straße.

Im Bereich der Kreuzung Bahnhofstraße/Reuttier Straße wird ein aufgeweiteter Radaufstellstreifen mittig in der Bahnhofstraße gebaut. Von hier aus gelangen Radler künftig sicherer nach rechts und links in die Reuttier Straße sowie auch geradeaus in die Bahnhofstraße in Richtung Glacis-Galerie. Auch die Ampel im Kreuzungsbereich wird erneuert. Neu geschaffen wird zudem eine Querungsmöglichkeit für Fußgänger auf Höhe der Glacisstraße. Die Zufahrt von der Gabelsbergerstraße in die Bahnhofstraße wird für den motorisierten Verkehr künftig nicht mehr möglich sein. Dies soll die Sicherheit im nördlichen Bereich der Bahnhofstraße erhöhen. Anwohner können künftig über die Glacisstraße einfahren. So ist auch der dortige Parkplatz erreichbar.

Die Baustelle hat Folgen für Autofahrer und den Busverkehr

Auch die Bushaltestelle „Glacisstraße“ wird umgebaut und mit sogenannten Buskaps barrierefrei gestaltet. Das Ein- und Aussteigen ist dort durch baulich erhöhte Bereiche dann ebenerdig möglich. Für mehr Aufenthaltsqualität werden zudem 18 neue Bäume gepflanzt. Bisher gibt es hier keinen einzigen.

Für die Dauer der Bauarbeiten wird die Bahnhofstraße zwischen der Reuttier Straße und der Glacisstraße für den Verkehr komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Kantstraße, die Augsburger Straße und die Reuttier Straße. Der Zugang zu den Hauseingängen ist auch während der Bauzeit jederzeit möglich. Für den ÖPNV gelten folgende Regelungen: Die Stadt- und Regionalbuslinien 84, 85, 88, 597, 763 und 870 werden über die Augsburger Straße umgeleitet und fahren nach Baustellenfahrplan. Die Haltestellen „Rathaus Neu-Ulm“, „ZUP“, „Meininger Allee“, „Glacisstraße“, „Hallenbad“, „Schwabenstraße“ und „Heinrich-Heine-Straße“ werden für die Dauer der Baumaßnahme nicht angefahren. Bei den Buslinien 86 und 850 entfällt die Haltestelle „Glacisstraße“ ersatzlos. (AZ)