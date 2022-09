Die Reuttier Straße wird im Gewerbegebiet teilweise gesperrt

In der Reuttier Straße in Neu-Ulm steht die nächste Baustelle an. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) verlegen Versorgungs- und Kommunikationsleitungen in der Reuttier Straße im Gewerbegebiet Schwaighofen. Deswegen wird die Reuttier Straße ab Montag, 12. September, zwischen dem nördlichen Teil des Bahnübergangs und dem Bäumlesweg für etwa drei Wochen als Einbahnstraße in Richtung Süden zum Kreisverkehr an der Otto-Renner-Straße ausgewiesen. Das teilt die Stadt Neu-Ulm mit.

Die Zufahrt in die südliche Otto-Renner-Straße wird in Höhe des Kreisverkehrs an der Von-Liebig-Straße als Sackgasse ausgewiesen. Die Zufahrten zur Firma Evobus und zum Bäumlesweg sind frei. Die Staatsstraße 2029 südlich des Kreisverkehrs in Richtung Reutti ist weiterhin voll gesperrt.

So erfolgt die Umleitung für Autos, Busse und Radler

Der Fahrverkehr wird in Fahrtrichtung Norden stadteinwärts über die Otto-Renner-Straße und die B 10/Europastraße zur Reuttier Straße umgeleitet. Der Radverkehr nach Ludwigsfeld wird stadtauswärts über die Junkersstraße, Aulenweg, Feldweg zum Brunnenweg und nach Schwaighofen in entgegengesetzter Richtung umgeleitet.

Für den Linienverkehr der Linie 77 ergeben sich ebenfalls Änderungen. Die regulären Haltestellen „Schwaighofen Teile-Center“, „Schwaighofen Milchwerke Schwaben“ und „Schwaighofen Feuerwehrhaus“ werden in Richtung Neu-Ulm nicht angedient. Für die Haltestelle „Schwaighofen Teile-Center“ (Richtung Neu-Ulm) wird eine Ersatzhaltestelle in der Otto-Renner-Straße Höhe Anwesen Nr. 28 eingerichtet.

Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Ortskundige Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, die Baustelle zu meiden. (AZ)